Palermo, via al casting per il tridente: un rebus su chi andrà in campo a Modena

Una sosta che serve innanzitutto a mettere un po’ di ordine nello scacchiere di Dionisi. Lo stop del campionato, infatti, sta servendo al tecnico rosanero per capire su quali elementi puntare per far sì che il rientro dalla sosta sia il meno traumatico possibile. Anzi, che il rientro dalla sosta possa rappresentare un punto importante di un nuovo inizio fatto di certezze, soprattutto riguardanti il reparto offensivo e il riferimento non è solo a Henry e Brunori che ovviamente saranno ancora in ballottaggio. Nello specifico il riferimento è agli esterni. Tra cambi forzati da infortuni o scelte tecniche, infatti, Dionisi ha dato vita ad un continuo valzer tenendo anche conto delle caratteristiche dell’avversario. Su questa falsariga Dionisi ha sempre cambiato gli esterni del suo 4-3-3 provando a favorire soprattutto la freschezza atletica più che le doti prettamente tecniche ma per la partita di Modena dovrebbero essere tutti alla pari sotto questo punto di vista, proprio perché c’è stata la sosta di mezzo.