Palermo, arriva un ciclo verità: venti giorni per spiccare il volo

Venti giorni di fuoco. Non è il titolo di un film thriller o western, bensì quello che aspetterà il Palermo da quando terminerà la sosta per le nazionali e ricomincerà regolarmente il campionato, a partire dalla nona giornata di Serie B. Un cammino che vedrà il Palermo giocare ben cinque partite in appena venti giorni, con una media di una ogni quattro. Da sabato 19 a venerdì 8 novembre, infatti, i rosanero saranno protagonisti di quello che a tutti gli effetti può essere definito un tour de force dove verrà fuori il reale valore della squadra di Dionisi.

Un servizio completo di Salvatore Orifici sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi