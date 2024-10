Palermo, Gomes: «La sosta ci farà bene ma con il Modena dobbiamo essere più cattivi»

Si allinea alle parole del suo allenatore il centrocampista Claudio Gomes, fra i pochi a salvarsi dal naufragio con la Salernitana. «È stata una partita non facile - ha spiegato il giocatore -. Abbiamo preso il gol al momento sbagliato ma ho la certezza che nel secondo tempo abbiamo provato a rimediare. Abbiamo creato molto più di loro ma non siamo riusciti a pareggiare. Secondo me il secondo tempo è stato positivo».

Gomes ha le idee chiare su cosa fare per il futuro: «Dobbiamo lavorare - spiega il centrocampista - e trovare continuità. Abbiamo quindici giorni per ricaricarci e fare una grande partita a Modena. Sono sicuro che la sosta farà bene alla squadra anche se, per la prossima gara casalinga, dobbiamo essere più cattivi».