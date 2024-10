Il Palermo alla ricerca della vittoria al Barbera, oggi in campo contro la Salernitana

La vittoria di Bolzano ha riacceso l’entusiasmo e confermato che il tasso tecnico è decisamente competitivo per puntare in alto: perché ciò avvenga però è fondamentale che alle (tante) vittorie in trasferta vengano affiancate quelle al Barbera. Se il Palermo sarà in grado di sbloccarsi con la Salernitana sarà il campo a dirlo, ma fare bottino pieno sarebbe fondamentale per mantenere invariato il distacco dal vertice della Serie B, dove le rivali più quotate hanno vinto tutte.

I campani hanno uno dei peggiori rendimenti esterni in cadetteria, ma lo stesso discorso valeva per il Cesena che da viale del Fante è tornato con un punto (e tanto rammarico per tre gol annullati): i rosa non possono permettersi di fare calcoli, ma devono mettere in campo le stesse energie viste con Juve Stabia e Südtirol.

Un servizio completo di Alessandro Arena sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi