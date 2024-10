Palermo, Dionisi: «Stiamo crescendo, dimostriamolo con la Salernitana»

«Stiamo crescendo nelle nostre consapevolezze, lo dobbiamo dimostrare con la Salernitana, è un avversario forte». Domani il Palermo prova a riprendere la corsa nel campionato di Serie B. La formazione rosanero affronta in casa i campani e il tecnico Alessio Dionisi chiede a gran voce di confermare gli ultimi progressi, quelli visti in casa del Sudtirol, battuto con due reti di scarto.

«La Salernitana - osserva l’allenatore - è una squadra che gioca e ha valori. Hanno cambiato tanto ma hanno giocatori di valore, stanno ottenendo meno di quanto meritino. Non dovremo accettare i loro ritmi. hanno le qualità per metterci in difficoltà. Dobbiamo dare continuità di prestazione, serve l’atteggiamento giusto. Mi piacerebbe vedere la stessa squadra vista a Bolzano, con un passettino in più. L’obiettivo è essere concreti».

Come in altre occasioni Dionisi chiede equilibrio, di giudizio all’esterno, e di consapevolezza all’interno dello spogliatoio. «La prima qualità che deve avere una squadra - aggiunge il tecnico del Palermo - è riconoscere il campionato. Bisogna stare dentro i momenti della stagione, serve equilibrio. Stiamo imparando a far questo, miglioriamo nonostante le aspettative su di noi. Non si costruisce Roma in un giorno. Non si determina un campionato in sette partite ma una striscia positiva fa ben sperare. Ballottaggio Insigne-Le Douaron? Non sono l’unico allenatore che pensa a una formazione poi ne mette in campo un’altra. Insigne potrebbe giocare dal primo minuto, così come Le Douaron».