Tre gol al Südtirol e terza vittoria di fila in trasferta, il Palermo fuori casa vola

Il Palermo si conferma squadra da trasferta: ottiene la terza vittoria di fila lontano dal Barbera ed espugna il Druso con una prestazione che ha cancellato quella opaca di Coppa Italia, a Napoli.

Nella prima frazione di gioco c’è grande equilibrio, ma il Palermo fa qualcosa in più: la prima rete, ispirata da una punizione di Ranocchia e realizzata da Baniya, di testa. Nel recupero il Palermo potrebbe raddoppiare, ma Henry sfiora solo il palo.

La ripresa è aperta da una doccia fredda per il Palermo: al 7’ una strepitosa punizione di Casiraghi fa vedere i fantasmi agli ospiti, che sembrano esserci inceppati. La paura passa in una dozzina di minuti, quelli che servano a Ranocchia per confezionare un altro perfetto calcio piazzato, stavolta è Diakité a mettere di testa la sfera alle spalle del portiere Poluzzi. La girandola di sostituzioni porta a un altro cambio di risultato. Il subentrato Roberto Insigne, al termine di un’azione orchestrata da Brunori e Segre, arrotonda il risultato in favore del Palermo. Tre punti, ottenuti con carattere, che sono più di una boccata d’ossigeno. I rosanero, infatti, inanellano il quinto risultato utile di fila e respirano l'aria buona dell'alta classifica.