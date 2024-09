Il ds del Palermo omaggia Maradona ai Quartieri Spagnoli

Inizia all’insegna del fair-play la sfida di Coppa Italia fra Napoli e Palermo, valida per i sedicesimi di finale, in programma stasera allo stadio Maradona. una delegazione della dirigenza del club rosanero, con il suo direttore sportivo Morgan De Sanctis e il suo principale collaboratore Giulio Migliaccio hanno fatto visita al grande murale di Diego Armando Maradona che c’è ai Quartieri Spagnoli, ormai una tappa obbligatoria per addetti ai lavori e appassionati di calcio.

De Sanctis ha portato con sé e lasciato nei pressi del murales anche una speciale maglia rosanero numero 10 col nome di Maradona: un omaggio prima del derby del sud, fra le squadre allenate da Antonio Conte e Alessio Dionisi.