Coppa Italia, il Napoli fulmina il Palermo in avvio e poi dilaga

Vince in scioltezza il Napoli, che batte per 5-0 il Palermo facendo valere la differenza tecnica e qualitativa tra sé e i siciliani. Tre gol nel primo tempo per la squadra di Antonio Conte, con la doppietta di Ngonge e quello di Juan Jesus, con il risultato completato poi nella ripresa da Neres e McTominay. Bastano otto minuti al Napoli per passare in vantaggio, con Sirigu che buca l’intervento in tuffo sul tiro centrale di Ngonge che finisce così in rete. Vantaggio azzurro che diventa doppio al 12’, ancora con Ngonge, protagonista nella discesa sulla corsia mancina che si conclude con il tiro incrociato che batte nuovamente Sirigu. Doppio squillo del Napoli che non fa però diminuire la pressione sugli uomini di Dionisi, pericolosi tuttavia al 29’, con il palo colpito dal tiro di Brunori e il successivo tap-in di Le Douaron, che calcia alto con Caprile fuori porta ma da posizione troppo defilata. Lampo estemporaneo dei siciliani, con il terzo gol del Napoli che arriverà al 42’: è di Neres il corner battuto dalla destra sul quale Juan Jesus impatta di testa il pallone è fa 3-0.