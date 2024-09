Palermo, l'ultimatum di Dionisi: «Basta errori, mi aspetto di più dalla squadra»

Un altro pari, otto punti in sei partite e l’undicesimo posto nella classifica di serie B. Non è una partenza lanciata quella del Palermo, in questa stagione in cui l’obiettivo dichiarato è la promozione in A. Lo sa bene l'allenatore rosanero, Alessio Dionisi, che dopo lo 0-0 casalingo contro il Cesena, mette i puntini sulle i, richiamando i propri calciatori.

«Vedo errori tecnici che non dovremmo fare - si rammarica - c'è rammarico, noi giochiamo per vincere, abbiamo fatto tanto ma non tutto, potevamo essere più precisi negli ultimi venti metri. Non

mi piace il fatto che facciamo errori dopo errori. Dobbiamo alzare il livello, avere coraggio e andare oltre gli sbagli. Siamo partiti non bene nel secondo tempo, nel primo tempo è mancato solo il gol, abbiamo fatto veramente molto bene. Nella ripresa siamo stati meno puliti, abbiamo perso dei contrasti, invece noi dobbiamo prendere coraggio».

Troppo poco quanto conquistato finora, lo dicono gli addetti ai lavori, lo sostengono i tifosi. Dionisi non si nasconde. «È normale - osserva l’allenatore del Palermo - che ci siano aspettative, meno male che ci sono, devono spronarci a fare di più. Dobbiamo essere lucidi ed equilibrati nelle emozioni che viviamo. Mi aspetto di più da tutti, abbiamo sbagliato letture di gioco, mi aspetto di più sempre. Vedo errori tecnici che non dovremmo fare».