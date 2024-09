A Torino un insulto durante il minuto di silenzio per Schillaci dal settore dei tifosi del Napoli: bufera sui social

«Nelle Notti Magiche brilla una stella. Ciao Totò»: con questo striscione la Curva sud juventina dell’Allianz Stadium di Torino ha salutato ieri sera l’ex attaccante bianconero Schillaci, durante il minuto di silenzio prima della sfida con il Napoli. Dal settore ospiti, occupato da un migliaio di tifosi partenopei, è stato udito invece un insulto, subito coperto dai fischi del resto dello stadio.

Un episodio che nella giornata di oggi, sui social, ha scatenato le proteste di tanti tifosi e appassionati palermitani, pronti a ricordare come Schillaci amava Napoli e Maradona, al punto da mostrarsi spesso con la maglia che il pibe de oro gli aveva regalato al termine di un Napoli-Juventus. D’altro canto, molti tifosi napoletani si sono affrettati a precisare che il gesto sconsiderato di qualcuno, forse accecato dall’odio per i colori bianconeri, non debba ritorcersi su una città che invece ha sempre amato Schillaci e la maglia azzurra della Nazionale.