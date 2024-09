Palermo calcio, Dionisi perde «Di Fra» e Lund: lo stop di Blin si annuncia lungo

Lo statunitense in posizione di terzino, l’ex Sassuolo in quella di esterno alto d’attacco. Entrambi devono fare i conti con un sovraccarico muscolare che li mette ai box. Lund nelle scorse settimane ha partecipato anche a due gare con gli Stati Uniti: tutto il match contro il Canada e 66’ contro la Nuova Zelanda. Per poi entrare nei minuti finali della gara con la Juve Stabia. Contro i campani grande protagonista era stato anche Di Francesco, autore di un’ottima prestazione coronata anche da uno strepitoso assist per Henry.

Dionisi recupera Baniya, ma perde Lund, Di Francesco e Blin per la sfida contro il Cesena. Le prime due sono assenze davvero importanti, considerato che hanno costituito per gran parte della scorsa stagione e dell’inizio di questa la fascia sinistra del Palermo.

Il francese è stato uno degli elementi imprescindibili del centrocampo in questo inizio di campionato, ma è chiaro che nel corso della settimana Dionisi avrà sicuramente studiato le modifiche necessarie dal punto di vista tattico per sopperire alla sua assenza. Anche perché in mediana c’è anche Verre out, ma le alternative comunque non mancano. Tra le note positive c’è, invece, il rientro di Baniya che nella settimana che aveva portato alla sfida contro il Cosenza aveva rimediato una lesione al soleo della gamba destra.

Il centrale fin qui ha disputato solamente i minuti finali dalla gara vinta dai rosanero allo Zini per 1-0 contro la Cremonese. Il suo ritorno tra i convocati è molto importante, considerato che nelle ultime gare Dionisi era stato in qualche modo obbligato a schierare una coppia di difensori entrambi di piede mancino, Nikolaou e Ceccaroni, che comunque sono riusciti ugualmente a disimpegnarsi molto bene e, pertanto, appare chiaramente improbabile che già oggi il turco venga gettato nella mischia, se non magari nei minuti finali in base a come si metterà la gara. Ancora ai box, invece, Lucioni, anche se negli ultimi allenamenti ha lavorato parzialmente con il resto della squadra. Ovviamente disponibile Pierozzi, che ha preso una sorta di storta ai bordi del Menti contro la Juve Stabia, ma da subito si era capito che non si trattava di qualcosa di grave. Sempre in infermeria, invece, Gomis e Di Bartolo alle prese con i rispettivi infortuni.