La vittoria del Palermo, Dionisi: «Bel successo, ma si può migliorare»

Una vittoria convincente sul piano del gioco, contro un’avversaria rognosa come la Juve Stabia e su un campo in erba sintetica, che era insidia nell’insidia.

Il Palermo ha di che festeggiare, ma Alessio Dionisi, tecnico rosanero tiene i toni bassi.

«Potevamo creare qualcosa di meglio - fa notare l’allenatore -. ma era un ambiente difficile, e i ragazzi sono stati bravi. Chi entra fa bene e anche chi gioca dall’inizio, non era facile. Cerco di essere non critico ma giusto. Sono soddisfatto perché entrambi gli attaccanti hanno segnato, sono molto contento dell’approccio e del risultato ma dobbiamo ancora crescere, si può sempre migliorare».

Thomas Henry, autore del secondo dei tre gol rifilato ai campani, è raggiante: «Per me è stata una bellissima giornata - sottolinea la punta, per la prima volta a segno con la maglia del Palermo - ho contribuito a una vittoria importante, in una partita dura. Abbiamo dimostrato di essere una vera squadra. Sono tre punti importantissimi, ma adesso pensiamo già al prossimo impegno. Col Cesena sarà una gara difficile, speriamo di vincere davanti al nostro pubblico».