Pareggia la Primavera del Palermo al debutto: 2-2 in casa contro l'Avellino

Pareggio all’esordio in campionato per la Primavera del Palermo guidata da Cristiano Del Grosso che ha affrontato l’Avellino al Pasqualino Stadium di Carini.

Nel primo tempo rosanero in vantaggio al 24′ con la rete siglata da Visconti. Nella ripresa al 75′ il pareggio dell’Avellino con il gol messo a segno da De Michele in ripartenza. A dieci minuti dalla fine della partita il raddoppio della formazione ospite con Campanile che, dopo il rigore parato da Cutrona, ha realizzato sulla ribattuta il gol del momentaneo sorpasso. In pieno recupero pareggio del Palermo firmato da Occhione che ha fissato il punteggio sul 2-2.