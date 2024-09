Dionisi rimescola le carte, rischio panchina per Ranocchia e Brunori: le probabili formazioni di Juve Stabia e Palermo

Questo è quello che è parso di capire dalla rifinitura che ieri mattina ha anticipato la partenza per la Campania della truppa rosanero, pronta ad affrontare la sorprendente capolista con diversi cambi di formazione dettati sia dalla difficoltà dell’avversario che si va ad incontrare, sia dalla condizione fisica che i vari impegni con le rispettive nazionali hanno inevitabilmente influito su alcuni rosanero. È il caso dello statunitense Lund. Il terzino del Palermo, infatti, ha giocato entrambe le partite che gli Stati Uniti hanno disputato in queste due settimane di ritiro, dimostrando di integrarsi ancora di più all’interno della compagine a stelle e strisce.

Due settimane di sosta per cambiare poco ma, analizzando le cose, cambiare molto. Il Palermo che questo pomeriggio giocherà al Menti di Castellammare di Stabia (ore 15, diretta tv Dazn, diretta testuale Gds.it) potrebbe essere un Palermo mai visto in queste prime uscite stagionali di Coppa e campionato.

Lund, però, potrebbe risentire dei viaggi trans-oceanici con i conseguenti fusi orari che non hanno permesso al terzino di essere fresco: al suo posto, quindi, giocherà Pierozzi. Il terzino ex Fiorentina tornerà a giocare dal primo minuto come successo nella sfortunata trasferta di Pisa, che iniziò male proprio a causa di un episodio che vide protagonista il classe 2001: da quella fascia, infatti, nacque l’azione che portò il Pisa a passare in vantaggio a causa della sfortunata deviazione nella propria porta di Nedelceauru. Contro la Cremonese, Pierozzi aveva iniziato dal primo minuto ma sulla corsia di destra al posto di Diakité, che questo pomeriggio tornerà a giocare regolarmente dall’inizio nonostante gli impegni con il suo Mali in settimana: probabile una staffetta a gara in corso con lo statunitense e il conseguente dirottamento sulla corsia di destra di Pierozzi.

In porta, confermatissimo Desplanches: il portierino è stato assoluto protagonista con l’Italia Under 21 nella vittoria esterna contro la Norvegia, confermandosi in un ottimo stato di forma. Al centro, invece, giocheranno Ceccaroni e Nikolaou: l’obiettivo di Dionisi è quello di dare fiducia alla coppia dei centrali per far sì che siano ancora più affiatati, con la speranza che gli errori individuali lascino il posto a prestazioni impeccabili. Ma è a centrocampo che le novità potrebbero essere più clamorose da un punto di vista tecnico-tattico. Per la prima volta in stagione, infatti, Ranocchia potrebbe iniziare la partita dalla panchina: al suo posto Segre. Il numero 8 ha voglia di tornare ad essere il padrone del centrocampo e avrebbe vinto il ballottaggio con il 10 rosanero. Assieme a lui, Gomes in cabina di regia e Blin come mezzala di destra.

Infine, l’attacco. Dopo un estenuante ballottaggio, l’idea di Dionisi sembra essere quella di far partire dal primo minuto Henry, proprio come a Cremona. Brunori e Le Douaron, quindi, pronti a dare una svolta all’incontro subentrando dalla panchina. Sulla fasce, confermatissimi Di Francesco e Insigne.

Probabili formazioni

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Varnier, Bellich, Ruggero; Andreoni, Buglio, Leone, Floriani Mussolini; Mosti, Piscopo; Adorante. Allenatore: Pagliuca

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Pierozzi; Segre, Gomes, Blin; Insigne, Henry, Di Francesco

I numeri

2 Le volte che il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha sfidato la Juve Stabia in carriera. Le sfide risalgono alla stagione 2019-2020, quando l’allenatore toscano sedeva sulla panchina del Venezia. Vittoria per 1-0 al Penzo all’andata, sconfitta per 2-0 nel girone di ritorno al Menti.

4 Le reti incassate dalla formazione di Dionisi. Solamente in una occasione la squadra rosanero è riuscita a restare con la porta inviolata (contro la Cremonese). Nelle restanti gare sono stati subiti gol, rispettivamente contro Brescia, Pisa e Cosenza: uno con le «rondinelle», due con i toscani, uno nell’ultima gara contro i calabresi.

3 I gol messi a segno dai rosanero. Il primo realizzato da Insigne in Coppa Italia contro il Parma, il secondo realizzato dallo stesso napoletano contro la Cremonese e l’altro siglato da Di Mariano al Barbera nel secondo tempo contro il Cosenza, valso il pareggio contro i calabresi che nella prima frazione si erano portati avanti con Fumagalli.

11 Le parate finora effettuate da Desplanches. Il portiere ha salvato la sua porta con 3 interventi nella sfida con il Brescia, due nelle gare con Pisa e Cosenza, quattro con la Cremonese. (*CRAD*)

Nella foto Segre nella gara con il Cosenza