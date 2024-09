Baniya, 194 centimetri al servizio del Palermo: «Porto esperienza e aggressività»

«Sono veramente contento di essere qui - sottolinea il difensore, alto un metro e novantaquattro centimetri, nel giro della nazionale turca del ct Vincenzo Montella -, voglio dare il massimo e cercherò di aiutare con la mia esperienza. Sto spingendo tanto, tutti i giorni, per recuperare dall’infortunio, sto lavorando coi fisioterapisti e sarò presto in campo». Cresciuto calcisticamente in Italia, non ha esitato a fare esperienza nel Paese in cui è nata la madre, prima nel Fatih Karagümrük e poi nel Trabzonspor.

«L’avventura in Turchia - garantisce - è stata molto formativa per me. Sono un difensore molto aggressivo. Ho giocato in provincia, sono andato a Modena, sono stato a Verona in Primavera, ho poi fatto delle esperienze al Renate e al Mantova. Sono nato in Italia e mi reputo in italiano, anche se mia madre è turca e mio padre del Benin. Ma io mi reputo italiano».