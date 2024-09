Alcott partner del Palermo: il brand italiano sarà presente nel retro della maglia d'allenamento

Alcott è il nuovo Official Training Kit Back Partner e Premium Partner del Palermo per la stagione 2024-2025. Il brand italiano sarà presente nel back della maglia del Training Kit che i rosanero indosseranno durante gli allenamenti e nella maglia Warm Up di tutte le gare ufficiali. I calciatori del Palermo saranno inoltre protagonisti di un evento in store dove clienti e amici del brand avranno la possibilità di incontrarli.

Il brand, presente da oltre dieci anni sul territorio siciliano con vari store di cui uno nel cuore di Palermo, avrà in tutti i negozi un luminoso display di annuncio della partnership. Alcott, insieme al brand Gutteridge, è attivo a livello internazionale con una rete di 165 store in sei paesi. Entrambi i marchi fanno parte del Gruppo Capri, guidato da Nunzio e Anna Colella insieme ai figli Salvatore, Francesco, Marianna e Veronica. »Siamo lieti di aver intrapreso questa partnership con il Palermo FC, è un progetto importante e ambizioso che è in linea con il nostro brand», dichiara Salvatore Colella, ad di Capri Group.