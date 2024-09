Palermo-Cosenza ha inaugurato il nuovo light show serale al Barbera: ecco le caratteristiche

Per la prima volta nella storia del Palermo, in occasione di Palermo-Cosenza, la prima partita in casa della stagione 24/25, il Renzo Barbera è stato teatro di un light show di ultima generazione, che, sottolinea la società rosanero, è già entrato nella storia dello stadio, immortalato da migliaia di fotocamere: due momenti emozionali che hanno coinvolto i 26 mila sugli spalti prima della gara, una novità assoluta che richiama esperienze simili nei più importanti stadi di Europa e del mondo.

L’ingresso della squadra per le fasi di riscaldamento è stato preceduto da un countdown con un crescendo emotivo e uno spettacolare gioco di luci a tempo di musica per accogliere con grande carica i giocatori rosanero sul prato del Barbera. A seguire, un medley di brani con speciali luci proiettate sul campo e l’ormai immancabile finale su Io che amo solo te”di Sergio Endrigo, cantata da tutto lo stadio in un’atmosfera sognante, su un sinuoso balletto di luci al centro del prato.