Le Douaron e il suo addio alla Champions «Fiero di essere al Palermo, gli altri francesi mi stanno aiutando ad ambientarmi»

L’attaccante esterno è stato l’acquisto più costoso del club

«Con un progetto così ambizioso, per me è un onore giocare qui. I miei nuovi compagni francesi (sono quattro, Gomes, Appuah, Blin ed Henry, ndr) mi hanno già dato consigli per ambientarmi, ma ho voglia di imparare l’italiano. Il Palermo è una squadra di livello, sono sicuro che faremo benissimo, sono fiero di essere qui».

Jeremy Le Douaron, 26 anni, è stato l’ultimo e più costoso acquisto della sessione estiva di mercato del Palermo: per lui, che indosserà la maglia numero 21, sono stati spesi 4 milioni dei circa 10 complessivamente investiti dal club rosanero.

Reduce da una qualificazione in Champions con il Brest, l’attaccante esterno non ha esitato a rimettersi in gioco e a ripartire dalla serie B italiana. «Per me - assicura Le Douaron - è una bellissima opportunità, la B è un bel campionato, difficile, in cui dare sempre il massimo, e voglio far bene. Mi considero un calciatore polivalente, Dionisi saprà dove schierarmi. Giocheremo compatti, ho già parlato molto con l’allenatore, vogliamo che questa stagione sia migliore di quella scorsa».