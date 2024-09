Palermo, Dionisi soddisfatto a metà: «Con il Cosenza volevamo la vittoria». Di Mariano: «Ora il rinnovo»

La prima stagionale davanti al proprio pubblico è stata un’incompiuta e Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, lo sa. Prima della sosta del campionato di serie B, puntava al successo, ma si è dovuto accontentare di un 1-1 contro il Cosenza, ottenuto nel finale.

«Non siamo contenti - chiarisce Dionisi - volevamo la vittoria e i ragazzi ci hanno provato fino alla fine. La prestazione sta crescendo, ma non basta. Il Cosenza è stato bravo, ci ha reso la vita difficile. Mi è dispiaciuto non poter giocare con più continuità nel secondo tempo, troppe interruzioni che non sono dipese dall’arbitro. Non abbiamo concesso tanto, ma dobbiamo crescere

nel pressing alto».

Tra quelli che il tecnico deve ringraziare c'è Francesco Di Mariano, subentrato nella ripresa e autore della rete decisiva per il pareggio. «Il gol è un’emozione bellissima - spiega l'attaccante palermitano di nascita, che non segnava da diciassette mesi - ma ha il sapore amaro, avrei preferito la vittoria. L’anno scorso forse avremmo perso, siamo stati bravi a recuperare. Gli ultimi due anni giocavo fuori ruolo, facendo il quinto a destra. Quest’anno sono ritornato a fare l’ala e le mie caratteristiche si potrebbero esaltare. Sono fiducioso per il rinnovo, il mio procuratore ne sta parlando con la società».