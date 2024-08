Serie B: la Cremonese ne fa quattro al Sassuolo, il Pisa batte la Reggiana e vola in testa

Festeggia il Pisa che alla Cetilar Arena batte la capolista Reggiana e si porta in vetta alla classifica con 8 punti dopo quattro partite: di Tramoni e Bonfanti i gol decisivi, serve a poco agli emiliani il gol di Sersanti utile solo ad accorciare le distanze. Basta un gol di Ravasio al 21’ - invece - al Cittadella per espugnare il Braglia di Modena e battere la formazione guidata da Bisoli.

Importante vittoria per il Brescia che, dopo due ko consecutivi, si rialza battendo per 2-1 a Bolzano il Sudtirol grazie ai gol di Adorni e Corrado. Tardiva la reazione dei padroni di casa che trovano la rete all’85’ con Odogwu su rigore.

Nel pomeriggio pari per 0-0 al Ferraris tra la Sampdoria del neotecnico Sottil e il Bari, con i galletti che non sono riusciti a strappare i tre punti nonostante i blucerchiati abbiano giocato praticamente quasi tutto il match in dieci per l’espulsione al 14’ di Vulikic. Domani le restanti cinque gare del turno.