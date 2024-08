Le altre gare di B: cade il Südtirol, la Reggiana batte il Brescia e vola in testa, la Salernitana supera la Sampdoria

La Salernitana di Giovanni Martusciello supera 3-2 in rimonta la Sampdoria di Andrea Pirlo con i gol di Simy, Diego Valencia e Jayden Braaf, issandosi in seconda posizione con 6 punti insieme agli altoatesini: inutili le reti blucerchiate messe a referto da Gennaro Tutino e Massimo Coda.

Dopo due vittorie di fila arriva la prima battuta di arresto per il Südtirol di Federico Valente, che viene sconfitto 2-0 allo Stadio Dei Marmi dalla Carrarese: i toscani, grazie alle marcature di Nicolas Schiavi e Mattia Finotto, conquistano i primi tre punti della loro stagione e abbandonano l’ultimo posto.

Il primo turno infrasettimanale della nuova stagione di Serie B regala un cambio della guardia al comando della classifica. Nella terza giornata, infatti, la Reggiana si impone 2-0 in casa sul Brescia grazie alle reti di Matteo Maggio e Manolo Portanova (nella foto), balzando in testa alla graduatoria con 7 punti.

Il Bari evita la sua terza sconfitta consecutiva al 93’ e deve ringraziare Kevin Lasagna, che firma la rete che consente ai suoi si acciuffare il pari contro il Sassuolo. Ai neroverdi allenati da Fabio Grosso, rimasti in inferiorità numerica dal 35’ a causa dell’espulsione di Matteo Lovato, non basta il vantaggio di Kristian Thorstvedt. Termina in parità sul punteggio di 1-1 il match del Tombolato tra Cittadella e Pisa: all’iniziale vantaggio nerazzurro realizzato da Alessandro Arena risponde la marcatura di Alessio Vita. Il medesimo risultato matura anche al Benito Stirpe, dove il Modena riprende il Frosinone sull’1-1: Gregoire Defrel al 90’ pareggia i conti dopo il gol di Filippo Distefano.

A chiudere la terza giornata di campionato saranno i tre posticipi in programma domani sera (mercoledì 28): Cesena-Catanzaro, Cosenza-Spezia e Juve Stabia-Mantova.