I convocati del Palermo: Saric assente per scelta tecnica, prima chiamata per Sirigu

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani del Palermo sul campo della Cremonese. Per la prima volta viene chiamato Sirigu. Il Palermo ha salutato la prima convocazione del portiere con una simpatica illustrazione (vedi sopra). Dalla lista manca Saric, per scelta tecnica. Probabile che il centrocampista bosniaco lasci il Palermo in extremis. Manca anche l'infortunato Nedelcearu.

1 Desplanches

3 Lund

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Appuah

20 Henry

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu