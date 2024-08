Palermo irriconoscibile: nuovo ko a Pisa, scatta l’allarme

Se qualcosa può andare male, lo farà. La legge di Murphy calza a pennello per questo Palermo che era partito per spaccare il mondo e che invece, dopo due partite si trova mestamente a quota zero. E se all’esordio a Brescia il gol era arrivato in extremis, stavolta il patatrac s’è materializzato dopo quattro minuti con un autogol sfortunato (e clamoroso) di Nedelcearu che, sul tentativo di spazzare in angolo un cross di Leris dalla destra, l’ha messa dentro la sua porta in maniera maldestra. Un episodio macchiato da un probabile fallo dello stesso Leris su Pierozzi, che però è stato ritenuto legale sia dall’arbitro Colombo che da Camplone che era al Var.

C’era un’eternità per resettare e riprendere la partita, invece il Palermo - com’era successo anche nel secondo tempo di Brescia - non ha mai dato la sensazione di potere chiudere nella sua area il Pisa e di riuscire a fatturare quello che sarebbe servito per arrivare al pareggio. Dionisi si era presentato con il solito 4-3-3 e con due novità rispetto a Brescia (l’adattato Pierozzi a sinistra e Saric a centrocampo, fuori Lund e Gomes), ma i rosa non sono mai stati capaci di alzare i giri del motore. Il gol iniziale, ovviamente, è stato un’autentica mazzata, perché ha messo la partita sui binari giusti per il Pisa. Inzaghi è un maestro delle ripartenze, le sue squadre si sono sempre distinte nell’aspettare e infilarsi negli spazi e, dunque, quel gol dopo 4’ è stato manna dal cielo per i toscani. Resta il fatto che il Palermo s’è fatto trovare scoperto quasi subito e questo impone delle riflessioni. Anche perché il raddoppio, nella ripresa, è arrivato in una situazione simile.