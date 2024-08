Pisa-Palermo, le formazioni ufficiali: esordio di Pierozzi, giocherà sulla fascia sinistra

Tre cambi nell'undici che l'allenatore Alessio Dionisi manda in campo stasera contro il Pisa (stadio Cetilar Arena, calcio d'inizio alle 20.30). Uno è obbligato: Desplanches parte dall'inizio, dato l'infortunio di Gomis. Sulla fascia sinistra Lund cede il posto a Niccolò Pierozzi. Preso come alternativa a Diakité sulla destra, Pierozzi oggi viene spostato dall'altra parte e preferito a Lund, che non ha convinto il tecnico nella gara persa a Brescia, e anche a Buttaro, che in quel ruolo aveva giocato in precampionato, quando Lund era ancora in vacanza dopo le settimane passate in Nazionale. L'altra novità della giornata è Saric, preferito a Gomes: Dionisi rinuncia al doppio play, toglie qualità, ma mette in campo più muscoli e soprattutto incursioni in area avversaria, utili per togliere riferimenti agli avversari. Chiaro però che le speranze di sfondare sono delegate al più offensivo dei tre centrocampisti, Filippo Ranocchia, e ai tre davanti, Insigne, Di Francesco e soprattutto capitan Brunori.