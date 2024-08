Pisa-Palermo, l’Arena Garibaldi per i rosa è quasi tabù: 56 anni fa l’ultimo successo

La Cetilar Arena, al secolo Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, non è un campo che porta particolare fortuna al Palermo e gli ultimi due incroci ne sono un esempio lampante: due vittorie che i rosa sembravano avere in pugno, sfumate per errori banali o giocate superficiali. L’indicazione più chiara di queste sfide è che il Pisa non muore mai e che ogni partita dura novanta minuti, a prescindere dal punteggio o dall’approccio dell’avversario nel primo tempo.

In tutto sono quattro le vittorie del Palermo nell’impianto toscano, ma per ritrovare l’ultima bisogna tornare indietro al 1968: anche in quel caso si trattava di Serie B, a decidere la sfida fu un guizzo di Nova. Un altro sorriso in casa del Pisa sarebbe arrivato nel 1989 in Coppa Italia, ma in quel caso il successo maturò dal dischetto dopo che nei 120’ le squadre avevano chiuso sull’1-1; vittorie rosanero anche nel 1939/40 e nel 1965/66, entrambe per 1-2. Quattro sono anche i pareggi, mentre i toscani sono stati capaci di prevalere in nove occasioni, l’ultima pochi mesi fa in modo assolutamente rocambolesco.