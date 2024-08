Nuovo Palermo, vecchi difetti: a Pisa arriva la seconda sconfitta in due partite

Seconda trasferta e seconda sconfitta per il Palermo. Vola, invece, il Pisa. Il match si sblocca al 4', quando Leris vince il contrasto con Pierozzi e crossa, Nedelcearu la mette nella sua porta al 6'. Quattro minuti dopo subito chance per il raddoppio dei nerazzurri che colpiscono una traversa con Caracciolo, che poco dopo salva su Brunori. L’occasione buona per pareggiare il Palermo la costruisce alla mezz'ora con Ranocchia, ma Di Francesco ha anticipato Saric e da dieci metri ha sprecato. Sempre Di Francesco, poco dopo, ha avuto un'altra occasione, ma stavolta è stato Semper ad esaltarsi e a neutralizzare la conclusione dell'ala rosanero.

Nella ripresa, non c'è la reazione del Palermo, che anzi subisce e sembra in bambola. Desplanches respinge subito su Marin e Moreo, mentre Semper è decisivo su Brunori al 54'. Il Pisa raddoppia al 66' con Bonfanti che appoggia in rete un assist di Tramoni, quest’ultimo abile a ripartire in contropiede e sorprendere la difesa dei rosanero di Dionisi. Ci sarebbe ancora il tempo per raddrizzare l'incontro, ma la squadra non c'è. Per il Palermo arriva così una sconfitta inaspettata, soprattutto per il modo in cui è arrivata. I rosa adesso sono ultimi in classifica e non hanno ancora segnato un gol.