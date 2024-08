Clamoroso Wieteska, il polacco rifiuta i rosanero e rimane al Cagliari

De Sanctis l’ha detto chiaramente, durante la conferenza stampa d’inizio stagione: «Porteremo a Palermo gente motivata che vuole vestire la maglia rosanero». Concetto condivisibile, che lo stesso Dionisi ha ribadito nella conferenza stampa pre-Pisa confessando di attendere eventualmente dei colpi che possano dimostrare di voler giocare per la squadra rosanero. Ecco, allora evidentemente Wieteska non sarà un calciatore del Palermo.

L’improvvisa frenata nella trattativa, infatti, non deve essere ricercata in un cambio d’obiettivo da parte dei rosanero o di un’improvvisa decisione contraria del Cagliari. Wieteska non vestirà il rosanero solo ed esclusivamente per scelta personale. È questo, infatti, quello che trapela da Cagliari, con il polacco che avrebbe puntato i piedi rifiutando il trasferimento in Sicilia. Motivo? Wieteska, dopo l’ottima prestazione contro la Roma ha deciso di volersi giocare le carte in Sardegna, non volendo scendere di categoria e accettare la corte del Palermo. L’accordo tra Cagliari e i rosanero era ormai cosa fatta, ma manca l’aspetto più importante per non dire fondamentale: il sì del difensore polacco. Che ha deciso di rifiutare l’offerta dei rosanero e che, salvo rilanci con proposta irrinunciabile, non arriverà alla corte di Dionisi.