Alla vigilia del match, Inzaghi: «Il Palermo è la squadra favorita per salire in serie A»

«Il Palermo è una delle squadre insieme al Sassuolo e alla Cremonese ritenuta dagli addetti ai lavori tra le candidate alla serie A. Giochiamo in casa e la nostra mentalità dev’essere di giocarcela con tutti. Potrebbe essere per noi orgoglio fare un buon risultato». L’allenatore del Pisa, Filippo Inzaghi, sente così la partita di domani sera all’Arena Garibaldi contro il Palermo di Alessio Dionisi.

«Penso che siamo forti e ho il desiderio e la voglia di giocarcela con tutti. Il calcio si gioca in undici contro undici - dice ancora il tecnico nerazzurro nella consueta conferenza stampa pre-gara - abbiamo visto cosa vuol dire giocare in casa, mi piacerebbe regalare qualcosa di bello al pubblico. Per vincere dovremo fare qualcosa di straordinario».

E riguardo alla formazione che scenderà in campo domani sera a Pisa mister Inzaghi non si sbilancia molto. «In sette giorni giocheremo tre partite e avremo la possibilità di cambiare. I cambi mi hanno dato tanto - spiega il tecnico nerazzurro - potrei cambiare anche 6 o 7 giocatori con il Cittadella (in calendario martedì prossimo), mentre domani ho qualche dubbio. Ho la fortuna di avere tutta la rosa a disposizione».