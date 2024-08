L'abbraccio dei tifosi al Palermo, in 6 mila al Barbera per il primo allenamento

Presentazione all’americana, con fumogeni e coriandoli, per il Palermo allenato da Alessio Dionisi, alla prima seduta a porte aperte, conclusa con una partitella in famiglia. Circa seimila tifosi, dalla curva nord dello stadio Barbera, hanno applaudito e incoraggiato vecchi e nuovi calciatori in organico, presenti anche Gomis e Di Bartolo, portieri infortunati e che camminano con le stampelle. Cori e acclamazioni per tutti, in particolare per capitan Brunori (clicca qua per vedere le immagini della festa).

In campo Dionisi ha preparato tatticamente il prossimo impegno di campionato, che vedrà il Palermo impegnato sul campo del Pisa, domenica alle 20.30.

Foto e video palermofc.com