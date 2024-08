Il Palermo soccombe nel secondo tempo e il Brescia conquista i primi tre punti della stagione

Il Brescia conquista i primi tre punti della stagione. Un gol di Adorni a tempo scaduto regala a Maran la prima gioia del campionato. Un clima di festa ha accompagnato l’inizio della sfida tra due squadre che hanno dato vita ad un bello spettacolo, esordio assoluto della nuova stagione di Serie B. L’inno di Mameli ha risuonato in un Rigamonti gremito da 8.000 spettatori, applausi a scena aperta per i campioni olimpici Anna Danesi e Giuseppe De Gennaro, orgoglio bresciano a Parigi osannati come eroi. Primo tempo con pochissime occasioni. Due sole conclusione a rete, una per parte: tiro alto di Di Francesco e botta dal limite di Bertagnoli fuori di poco. L’unica emozione arrivava alla mezz'ora di gioco quando il Palermo perdeva Gomis per infortunio, al suo posto il vice Desplanches. Nella ripresa il ritmo della sfida aumentava così come le occasioni da rete. È stato specialmente il Brescia a crederci di più. Due in pochi minuti le chance create dalle rondinelle. La prima clamorosa sciupata da Bertagnoli, la seconda non capitalizzata da Borrelli. Poco dopo arrivava anche la terza con un colpo di testa di Adorni terminato fuori di pochissimo. Il secondo del difensore ex Cittadella era quello giusto: stacco perfetto su traversone di Dickmann e palla nell’angolino. Un colpo di testa vincente, all’ultimo minuto di gioco della sfida. Un gol a fare esplodere il Rigamonti per tre punti che profumano d’impresa, come quelle dei bresciani Di Gennaro e Danesi.