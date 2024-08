Brescia-Palermo, ecco i convocati: manca Lucioni, non ha ancora recuperato dall'infortunio

Fabio Lucioni salta anche la partita di Brescia: il difensore del Palermo non figura tra i convocati per la prima sfida di campionato, in programma domani sera, 16 agosto, allo Stadio Rigamonti (calcio d’inizio alle 20.30, diretta tv gratuita su Dazn, diretta testuale su Gds,it). Lucioni è stato sottoposto ad indagini strumentali, che hanno evidenziato una lesione parziale del labbro acetabolare sinistro, come si legge sul sito della società. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Nella lista c’è invece Valerio Verre. A Parma non era tra i convocati, il centrocampista era infatti rimasto a Veronello per recuperare la condizione atletica dopo la definizione del contratto con il club rosa. Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Alessio Dionisi per Brescia-Palermo: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 12 Nespola, 14 Vasic, 16 Gomis, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 23 Diakité, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou.