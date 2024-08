L'abbraccio dei tifosi al Palermo il 21 agosto, ecco come assistere all'allenamento al Barbera

Dopo il ritiro e i primi impegni ufficiali in trasferta, il Palermo abbraccerà i propri tifosi per il primo allenamento a porte aperte allo stadio Barbera: appuntamento alle ore 18.30 di mercoledì 21 agosto, cancelli aperti dalle ore 17. Per l’occasione sarà aperta l’intera Curva Nord.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti saranno limitati, e ci sarà la prelazione per chi, alle ore 23.59 di venerdì 16 agosto, risulterà abbonato per la stagione 2024/25: online, nell’apposita sezione Vivaticket, i biglietti saranno disponibili in prelazione per gli abbonati dalle ore 14 di sabato 17 agosto fino alle ore 23.59 di lunedì 19 agosto. Successivamente, fino ad esaurimento posti disponibili, sarà possibile prenotare il ticket gratuitamente dalle ore 11 di martedì 20 agosto fino alle ore 18.25 di mercoledì 21 agosto.