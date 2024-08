Insigne e il gol vittoria col Parma: «L’abbiamo provato in rifinitura»

Un gol decisivo come segnale che il duro lavoro paga: Insigne ha trovato a Parma la seconda marcatura in otto giorni, ma questa è decisamente più importante di quella contro l’Oxford United perché il contesto non era quello di un’amichevole ma il secondo turno di Coppa Italia, che aveva visto il Palermo incappare in due eliminazioni consecutive. Il numero 11 ha deciso la sfida del Tardini regalando al club di viale del Fante il confronto con il «suo» Napoli: una gara che non sarà come le altre né per lui, che affronta la squadra della sua città, né per i rosa, chiamati all’impresa contro i campioni d’Italia 2023.

L’ultima rete di Insigne in partite ufficiali risaliva a quasi otto mesi fa: dopo aver aperto le danze nel 3-2 al Pisa, sua miglior prestazione al Palermo, era rimasto impantanato tra difficoltà tattiche e problemi fisici, ma in ritiro è migliorato giorno dopo giorno e tra il Kassam Stadium e il Tardini si è rivisto il giocatore che aveva incantato sia a Benevento sia a Frosinone. «È sempre una bellissima emozione fare gol con questa maglia, soprattutto per il fatto che mi sono sbloccato: spero di farne altri», commenta il numero 11, che poi racconta nel dettaglio lo schema su cui ha lavorato con Diakité per bucare sul primo palo un colpevole Chichizola: «Lo avevamo provato nel corso della rifinitura e ci è riuscito anche in partita. Il portiere mi aveva chiuso lo specchio, l’unico modo in cui avrei potuto fare gol era tirare come poi ho effettivamente fatto».