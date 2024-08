Valerio Verre, il figliol prodigo: «Al Palermo posso dare tanto, è come se fosse la prima volta»

E sono tre. Valerio Verre torna a indossare la maglia del Palermo e questa volta lo fa a titolo definitivo firmando un contratto triennale. Il duttile centrocampista classe 1994 da poche settimane aveva chiuso il suo rapporto con la Sampdoria, squadra con la quale nella scorsa stagione aveva totalizzato 26 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche una rete.

«L’emozione è tantissima, è sempre bello tornare, è la terza volta ma è come se fosse la prima - ha dichiarato al sito ufficiale del club di viale del Fante -. Sono molto contento. Ho scelto Palermo perché quando mi ha chiamato il direttore, conoscendo l’ambiente e le persone che ci sono qui, so quello che trovo, e posso trovare ancora tanto. So anche bene che sicuramente c’è un ambiente migliorato rispetto a due anni fa e quindi non ci ho pensato due volte a ritornare».

Grande voglia di rosanero, un colore che conosce molto bene e con il quale ha già ottenuto importanti successi, su tutti quello della promozione in A dei rosanero di Iachini nel 2014, quando era giovanissimo. Per Verre è una sorta di ritorno a casa, anche perché nella sua più recente esperienza in Sicilia aveva già avuto modo di conoscere parte del management del Palermo e il modus operandi della società: «Conosco la filosofia del City Football Group e so che hanno una mentalità e un’organizzazione vincente, questo è molto importante per noi giocatori». Il centrocampista romano dovrà invece approfondire la conoscenza del tecnico Dionisi, ma le sue sensazioni sono già ottime: «Ho già conosciuto il mister e anche gli altri compagni e le prime impressioni sono positive e quindi non vedo l’ora di conoscerli anche meglio in questi giorni», ha sottolineato Verre.