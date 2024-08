Il debutto del Palermo, Dionisi prepara la sfida di Coppa Italia col Parma: «Ci proveremo»

«Non partiamo favoriti, il Parma è superiore, ma proveremo a passare il turno. Il nostro obiettivo è far bene in campionato, ma proveremo a divertirci anche in questa competizione». Trentaduesimi di Coppa Italia alle porte (si gioca al Tardini domani, domenica 11 agosto, calcio d'inizio alle 18.30), e Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, ha le idee chiare sull’esordio stagionale della formazione rosanero e sulla sua prima gara ufficiale sulla panchina del Palermo, sul campo di una neopromossa in serie A, il Parma.

«Vogliamo dimostrare di giocarcela in ogni partita - osserva Dionisi -, i ragazzi si stanno allenando bene. Le risposte le troveremo in partita. Il Parma è una squadra che già l’anno scorso aveva gamba per la Serie A, sicuramente sarà un test impegnativo e importante in vista del campionato, ci metterà in difficoltà. Siamo pronti a vivere emozioni assieme ai nostri tifosi». Sugli ultimi arrivati l’allenatore rosanero spende parole di apprezzamento. «Abbiamo fortemente voluto Verre e Appuah, Valerio non devo presentarlo io, è un giocatore di qualità, che è già stato a Palermo ed è voluto tornare. Stredair è tra i più giovani della rosa, sta a lui dimostrare di aver la voglia di mettersi in mostra».