Palermo, Blin si presenta: «Sarò un regista di qualità ma anche di sostanza»

«Sono contento, c’è tutto per fare bene qua. Sono molto carico e non vedo l’ora di giocare». È pronto a dare il massimo Alexis Blin, nuovo centrocampista del Palermo. Il francese è arrivato in rosanero dopo l’esperienza al Lecce.

«Ho scelto il Palermo perché ho parlato tanto con il direttore, mi voleva nella sua squadra - ha proseguito Blin -. Poi io sono uno che dà il massimo e lui lo ha capito sin dall’inizio dei nostri colloqui. Non mi piace parlare troppo della mia persona, preferisco far vedere sul campo cosa posso portare alla squadra».

A centrocampo può ricoprire diversi ruoli, ma il principale in cui ha giocato è quello di play, un regista di qualità ma anche sostanza: «Il mio spirito è sempre stato di dare il massimo ogni giorno, sono un giocatore di squadra - ha sottolineato Blin -. Non faccio tanti gol e tanti assist, ma a livello di atteggiamento e impegno ho sempre dato il massimo».