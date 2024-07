Il ritiro del Palermo, Kristoffer Lund: «Adesso siamo più forti, dobbiamo essere equilibrati. Dionisi è molto preparato»

«Rispetto all’anno scorso anno credo che sia necessario essere più equilibrati durante l’intero campionato. Nella scorsa stagione abbiamo iniziato molto bene, abbiamo vinto molto, ma successivamente abbiamo ottenuto risultati poco soddisfacenti. Dobbiamo vincere il più possibile per dimostrare che il Palermo può essere tra le protagoniste della serie B. La competizione è aumentata, la sfida è sempre più grande. Credo che ciò farà migliorare tutti i componenti della squadra. Tutti vogliono lottare ogni giorno per una maglia e nel lungo periodo questo porterà enormi miglioramenti nella stagione».

«Allenarsi qui, al centro sportivo del Manchester è fantastico, incredibile quello che il CFG ha fatto negli ultimi anni, l’ambiente che ha costruito. Vivere questa esperienza è una motivazione in più per migliorare. Vogliamo sempre dare il massimo per i tifosi, l’anno scorso abbiamo lottato ma non è stato sufficiente».

«Adesso siamo più forti, vogliamo lottare ancora di più. Tutti i componenti della squadra, me compreso, faranno il massimo per rendere felici i tifosi che ci hanno sempre mostrato cosa sono capaci di fare. Sono contento che la campagna abbonamenti stia proseguendo bene, sono orgoglioso di giocare in questo club, è una sensazione bellissima entrare al Barbera pieno e sentire il sostegno della gente. I tifosi avranno un grande impatto sulla stagione. Vivo a Palermo da un anno, all'inizio è stato un grande cambiamento per me. Mi sono trovato benissimo, una città incantevole e la gente si è presa cura di me», conclude.