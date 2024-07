Speciale ritiro del Palermo, Vasic: "Lavoro sodo per avere più spazio nel Palermo"

Nella scorsa stagione ho imparato tante cose, sono cresciuto sia a livello di esperienza che nel modo di pensare. E’ stato un anno di transizione che mi potrà permettere di fare una grande stagione». Lo ha detto la mezzala del Palermo Aljosa Vasic a proposito del bilancio del suo primo anno in rosanero in vista della nuova stagione. «Ho 22 anni - ha detto - tutti i giocatori hanno percorsi diversi: l’anno scorso ho fatto tesoro di quello che è successo, adesso voglio incidere di più e dare il mio contributo alla squadra. So che posso farlo». Sul suo conto non mancano le voci di mercato come l’interesse del Partizan Belgrado.

«Sono concentrato sul Palermo - ha precisato Vasic - Voglio essere protagonista a Palermo. Posso dare una mano, sto ritrovando la mia fisicità e la condizione che avevo un pò perso, l’anno scorso non avevo continuità anche per gli infortuni. In questo ritiro mi sto preparando a fare bene. So che posso essere protagonista e voglio esserlo. L'allenatore Dionisi mi sta impiegando mezzala, un ruolo che sento mio e nel quale mi sento a mio agio. Voglio essere più incisivo e so che posso farlo. Sono qui per giocarmi il posto con i compagni, c'è concorrenza ed è giusto che sia così. Mi sto impegnando per giocare il più possibile, mi auguro di avere più continuità per dimostrare il mio valore. Voglio fare le cose in grande, spero di fare bene».