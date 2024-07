Speciale ritiro del Palermo: i rosanero salutano Livigno, contro il Monza l'occasione per parlare di Pedro Pereira

Il Palermo punta il terzino portoghese Pedro Pereira, esterno difensivo classe '98, che potrebbe alternarsi a Diakite. L'occasione adatta per un confronto con i dirigenti del Monza e possibilmente chiudere la trattativa sarà l'amichevole in programma domani (calcio d'inizio alle 16.30 sul campo di Temù, provincia di Brescia) contro il Monza di Alessandro Nesta. Pedro Pereira è arrivato in Italia molto giovane ed ha già indossato le maglie di Sampdoria, Genoa e Crotone. Il suo arrivo sarebbe un'alternativa a Diakité sulla fascia destra. È probabile che l'interesse per il laterale destro portoghese nasconda qualche intoppo nella corsa a Niccolò Pierozzi, un acquisto che sembrava quasi certo nei giorni scorsi, ma che evidentemente adesso non è più tale.

Intanto, i rosanero si sono allenati per l'ultima volta a Livigno. Intorno alle 9 di domattina (sabato 20 luglio) lasceranno il ritiro. Dopo la partita contro il Monza ai calciatori saranno concessi un paio di giorni di riposo. Martedì si vedranno tutti a Manchester per proseguire la preparazione.