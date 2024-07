Speciale ritiro del Palermo, Lucioni si carica sulle spalle il giovane Peda

La Cremonese ha preso l'attaccante De Luca della Sampdoria per coprire il vuoto lasciato da Coda, finito proprio in blucerchiato. La scelta della squadra lombarda comporta che dovrebbe venire meno l'interesse per Brunori, che peraltro il Palermo non vorrebbe mai cedere a una diretta concorrente nella lotta alla Serie A. Insomma, il futuro di Brunori è ancora incerto. L'attaccante potrebbe essere accontentato, se si presenterà qualche offerta dalla serie maggiore, ma al momento non ci sarebbero richieste dei club di Serie A per lui.

Intanto, in conferenza stampa, Lucioni ha parlato dei volti nuovi della difesa del Palermo. «Nikolaou - ha detto l'ex Frosinone - non lo scopro io. Si è messo subito a disposizione, cerca di entrare nei dettami dell'allenatore e di fare suo lo spirito del gruppo. Lui è un ragazzo solare, che sa scherzare e stare allo scherzo. Questa armonia è molto importante per il prosieguo del campionato». Una novità è anche il giovane polacco Peda. «Lui - ha commentato Lucioni - è un ragazzo con doti straordinarie. Sto cercando di dargli una mano a livello tattico. Qualche consiglio cerco di darglielo. Ha grosse capacità e grossi margini di miglioramento». Parole di chi sembra che dovrebbe rimanere a Palermo.