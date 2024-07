Palermo, si fermano Segre e Stulac: il primo per la botta subita nell'amichevole e lo sloveno per un problema alla coscia

Il Palermo è tornato a lavorare oggi sul campo dell’Aquagranda di Livigno con una doppia seduta. Ceccaroni e Desplanches hanno proseguito con il lavoro personalizzato e con diversi giri di campo per recuperare dai rispettivi infortuni. Anche Segre e Stulac non si sono allenati con il resto dei compagni. Il numero 8 è fermo per una botta al ginocchio destro rimediata nella prima amichevole contro la Rappresentativa Lnd Sondrio, mentre lo sloveno si è fermato stamattina in allenamento per un problema alla coscia destra. Ritmi alti per la squadra di Dionisi, che in serata ha ricevuto anche la visita del presidente Mirri.