Speciale ritiro del Palermo, anche Henry è arrivato a Livigno: nel mirino un altro attaccante, ma Brunori continua a segnare

Il reparto offensivo del Palermo che verrà inizia a prendere forma: in attesa che Matteo Brunori sciolga le riserve sul suo futuro (ma potrebbero passare settimane) i rosa accolgono in ritiro Thomas Henry, che nella tarda serata di ieri ha raggiunto i nuovi compagni a Livigno per la firma del contratto. L'ufficialità dovrebbe arrivare in giornata (o al massimo domani), subito dopo quella di Dimitrios Nikolaou che è in Valtellina già da ieri.

Il francese, reduce da un biennio poco fortunato al Verona, sarà chiamato ad alzare il livello in un attacco dove Soleri e Mancuso (9 gol in due nel 2023/24 contro i 17 di Brunori) hanno già salutato: il tecnico Alessio Dionisi potrebbe vederlo all'opera già mercoledì nell'amichevole contro il Rapperswil, squadra di terza divisione svizzera.

Quello di Henry non dovrebbe essere l'ultimo innesto nel reparto offensivo: Morgan De Sanctis sta già valutando altre opzioni e guarda soprattutto in casa Salernitana, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per un anno e mezzo tra giugno 2022 e dicembre 2023. Nel mirino del tecnico c'è il nigeriano Chukwubuikem Ikwuemesi, portato in Italia proprio da De Sanctis dodici mesi fa: classe 2001, si tratta di un giocatore rapido e capace di agire sia da punta che da esterno. Un altro profilo sondato nelle scorse settimane dal Palermo, il portoghese Pedro Mendes dell'Ascoli, sta invece per trasferirsi a titolo definitivo al Modena per una cifra vicina a 2,5 milioni di euro. In tutto questo continua il mistero su cosa ne sarà di Brunori, capitano e punta della squadra, che intanto continua a segnare: ha realizzato il secondo gol nell'amichevole di ieri contro la rappresentativa dilettanti della provincia di Sondrio.