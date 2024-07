Ecco il calendario della serie B 2024-2025: per il Palermo tre trasferte per iniziare, i big match e le insidie

Un tris di trasferte consecutive per iniziare il campionato, per quella che dovrebbe essere la strada per il ritorno, finalmente in serie A. Sorteggiato il calendario della serie B 2024-2025, che vedrà i rosanero protagonisti. La squadra di Dionisi inizierà il suo campionato fuori dalle mura amiche, come da richiesta del club rosanero per potere completare le opere di ripristino, manutenzione ed ammodernamento dello stadio Barbera.

Dunque, per il Palermo visita in rapida successione a Brescia (17 agosto), Pisa (24 agosto) e Cremonese (27 agosto). Esordio in casa alla quarta giornata, il 31 agosto, contro il Cosenza. Rosanero che nel girone di ritorno affronteranno in casa le due big e probabili contendenti al salto di categoria, Sassuolo e Cremonese, mentre saranno ospiti dopo il giro di doa di Salernitana, Sampdoria e Catanzaro. Suggestivo l'incrocio che vedrà la formazione di Dionisi sfidare il Frosinone al Barbera nell'ultima giornata di campionato prevista il 9 maggio 2025, big match contro i ciociari, che con il Palermo hanno qualcosa in sospeso.