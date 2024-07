Speciale ritiro Palermo: è il giorno dei calendari, per i rosanero esordio a Brescia, poi Pisa e Cremonese

Questa la prima giornata della serie B 2024-2025 a seguito del sorteggio del calendario in corso di svolgimento a La Spezia: 1ª GIORNATA (17 AGO 2024) Bari - Juve Stabia Brescia - Palermo Catanzaro - Sassuolo Cesena - Carrarese Cosenza - Cremonese Frosinone - Sampdoria Pisa - Spezia Reggiana - Mantova Salernitana - Cittadella Südtirol - Modena.

I rosanero di Alessio Dionisi inizieranno al "Rigamonti" di Brescia il proprio cammino nel campionato di Serie B a seguito della richiesta alla Lega di disputare le prime tre giornate di campionato in trasferta per le condizioni in cui versa lo stadio Barbera.

Il club rosanero ha dato queste indicazioni in vista del sorteggio dei calendari effettuatoa La Spezia. A rappresentare il club rosanero al sorteggio è stato l'amministratore delegato Giovanni Gardini.