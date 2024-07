Il Palermo cede i pezzi da novanta: Soleri sarà il primo, poi Pigliacelli

Che nella terza annata del City Football Group a Palermo sarebbe partito un nuovo corso era chiaro già la mattina seguente all’eliminazione ai play-off per mano del Venezia, ma i segnali aumentano di giorno in giorno. Il messaggio è stato chiaro fin da subito: tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile e se sarà necessario sacrificare qualche pilastro delle annate precedenti si andrà fino in fondo. L’organico a disposizione di Dionisi è già imponente sul piano numerico: bisogna snellire e bisogna farlo in fretta, perché per l’ufficialità dei primi colpi in entrata dell’era De Sanctis siamo davvero agli sgoccioli.

Contestualmente, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare alcuni addii e non si tratta certo di nomi banali: Soleri andrà allo Spezia nell’ambito dell’affare Nikolaou, Pigliacelli cercherà la miglior soluzione possibile per passare dal ruolo di terzo portiere in rosanero (cui si troverebbe momentaneamente relegato con l’arrivo di Gomis) a quello di primo in un’altra realtà. Si tratta di due giocatori che nell’annata appena conclusa hanno disputato rispettivamente 32 e 37 partite tra campionato e play-off, ma il loro apporto alla causa del Palermo non può essere spiegato solo con le presenze stagionali: Soleri è uno dei principali protagonisti della promozione in B del 2022, Pigliacelli il portiere su cui Rinaudo aveva deciso di puntare dopo il ritorno tra i cadetti.