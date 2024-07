Palermo, la campagna abbonamenti si apre lunedì 13

Si aprirà lunedì alle 13 la campagna abbonamenti del Palermo per il 2024/25: sarà divisa in due fasi, una prima dedicata alla prelazione per gli abbonati della stagione precedente e la seconda con la vendita libera dal 1° agosto; per entrambe è possibile procedere sia online che nei punti vendita Vivaticket. I prezzi rispetto al 2023/24 saranno leggermente più alti per quanto riguarda sia la prelazione che la vendita libera che le singole partite, ma restano le agevolazioni per under 16, donne e over 65; confermata la promo famiglia, dedicata a nuclei familiari e ragazzi con meno di 14 anni cui verranno riservati massimo 600 posti in gradinata superiore. Si rinnova anche la convenzione con l’Università: in fase di vendita libera gli studenti potranno accedere alle tariffe con miglior prezzo su tutti i settori, così come i vecchi abbonati durante il periodo di prelazione. Inoltre, ancora una volta l’abbonamento sarà un modo per «adottare» studenti palermitani in condizioni sociali e familiari difficili, devolvendo parte del compenso (2 euro per ciascuna sottoscrizione) e ulteriori fondi messi a disposizione dalla società stessa al progetto Palermo in the Community, che punta con la collaborazione del Comune a realizzare campi di calcetto nei quartieri disagiati della città.

La fase di prelazione si articolerà in tre momenti differenti: da lunedì al 21 si potrà richiedere la conferma del posto, il 23 e 24 il cambio di posto per soci e amici rosanero e dal 25 al 30 il cambio per tutti gli altri abbonati. Per quanto riguarda i tagliandi singoli si va dai 21 euro (16 con agevolazioni) delle curve ai 98 (scontati 75) della tribuna centralissima; dodici mesi fa negli stessi settori ciascun biglietto costava 18 e 85 euro. La gradinata passa da 23 (superiore) e 28 (inferiore) a 27 e 32 euro, la tribuna laterale da 39 a 45 e quella laterale da 60 a 69; i dettagli sugli altri prezzi, relativi sia agli abbonamenti con e senza prelazione che alle agevolazioni per le categorie sopra indicate, si possono trovare sul sito ufficiale del Palermo.

Intanto i rosa hanno svolto il secondo giorno di test fisici a Coccaglio: oggi terza e ultima sessione, poi nel pomeriggio la partenza per Livigno dove domenica inizierà il ritiro vero e proprio. A far visita ai giocatori una vecchia conoscenza come Floriano, ex compagno di Dionisi alla Tritium e tra gli eroi della promozione del 2022, e il tennista palermitano Marco Cecchinato, capace di raggiungere la semifinale al Roland Garros nel 2018.