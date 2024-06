Gli avvocati di Palermo vincono lo scudetto: sono campioni d'Italia 2024 di calcio

Gli avvocati di Palermo sono campioni d'Italia 2024 di calcio. Le toghe di Palermo vincono il quinto titolo nazionale dopo quelli dgli anni 2010,2015, 2019 e 2020.

Dopo avere eliminato i colleghi di Gela e BAT ( Barletta, Andria e Trani) , in semifinale hanno sconfitto i campioni uscenti di Torre Annunziata. Poi, in finale, dopo una partita combattuta, hanno avuto la meglio ai rigori sugli avvocati di Cosenza, che in semifinale avevano battuto Genova. Punteggio finale 4-2.

I campioni di Italia, guidati da Piero Alosi e Alessandro Scibilia, sono Giovanni Trupia, Pietro Amato, Antonio Palpacelli, Federico Todaro, Loris Oddo, Alberto Capuano, Filippo Spanò, Marco Giacalone, Alfredo Ferrara, Adriano Scaletta, Edo Caldaronello, Francesco Tropia, Luigi Vivacqua, Ninni Aiello, Francesco Donato, Gianluca Corsino, Domenico Cacocciola, Aurelio Giglia, Fabrizio Catalano, Totò Marandano, Giancarlo Ferrara, Giacinto Arcuri, Marco Cimino. Fisioterapista Federico Cacciola, team manager Mauro Rizzo e Ignazio Guercio.