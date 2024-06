Palermo, Dionisi si presenta: «Sento passione e non pressione, la mia squadra un mix tra giovani ed esperienza»

La mattina la visita al museo della squadra (il video qui sopra è stato postato su Instagram dal Palermo Fc) , dove ha respirato e vissuto tutta la storia, poi la presentazione ufficiale. La prima giornata palermitana di Alessio Dionisi, nuovo allenatore rosanero, è vissuta nel passato, nel presente e nel futuro, nelle parole del mister da cui tutti si aspettano la promozione in serie A. «Sono molto felice e molto carico di essere qui - ha detto Dionisi in conferenza stampa -. Percepisco la passione già dai primi giorni, non vedo l’ora di iniziare. Finalmente sono in una piazza passionale come Palermo. Non esiste il mio calcio, esiste un’identità. Non credo che qui sia più semplice o difficile, credo che io devo adeguarmi all’ambiente. Svilupperemo il massimo. Il mio obiettivo è avere un’identità, che non vuol dire vincere sempre. La piazza ha tanta voglia: c’è passione, non pressione».

Dionisi parla anche di come immagina la sua squadra: «Ci vuole il giusto mix tra giovani ed esperti. Bisogna saper gestire un fattore ambientale, giocare a Palermo non è come giocare in altri posti, è la piazza più esigente della Serie B. Ci piacerebbe immaginare dei giovani che hanno voglia di costruire qualcosa di importante. Sistema di gioco? Ripartiremo dalle certezze, solo così si ottiene il meglio. Ho un’idea su tutti i ragazzi della rosa. La valorizzazione sarà di tutti i giocatori, non solo dei giovani. Ci sono già degli obiettivi per migliorare la rosa. Il sistema di gioco? Abbiamo una certezza, che è la difesa a quattro; non cambieremo di partita in partita».

Con Dionisi in conferenza stampa anche il nuovo direttore sportivo, Morgan De Sanctis: «Brunori fa parte del progetto tecnico del Palermo per la prossima stagione, non c’è nessun dubbio. Abbiamo rispetto per quello che è stato fatto dal Palermo negli ultimi due anni. La base della squadra è buona, sarà sicuramente migliorata. Gli obiettivi sono chiari, ci vorrà un po’ di tempo in più per raggiungere obiettivi alti, c’è concorrenza con altre squadre che offrono una categoria superiore».