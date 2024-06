Il Palermo concentrato sulla difesa: per Ferrari pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno

Riassetto difensivo. La retroguardia del Palermo è al momento il reparto in cui sembrano esserci più movimenti in atto, ovviamente senza tralasciare o dimenticare gli atri. Dopo un ottimo avvio, nella passata stagione, la difesa è stata più volte messa in discussione, anche se bisogna considerare che per larghi tratti non è stata al completo per via degli infortuni con i quali hanno dovuto fare i conti Lucioni e Ceccaroni. A condannare il reparto, anzi forse meglio dire più in generale il modo di difendere dalla squadra, sono i numeri: troppi i 53 gol incassati dal Palermo, quarta peggiore difesa di tutto il torneo, con sole tre formazioni che hanno fatto peggio, ovvero Pisa (54), Feralpisalò (65) e Lecco (74), con queste ultime due che sono addirittura retrocesse.

Fra le trattative, la più accreditata al momento è quella che vede l’arrivo in rosanero di Gian Marco Ferrari (nella foto impegnato contro l'ex rosanero Lucca), il cui contratto con il Sassuolo scadrà a fine mese. Difensore esperto classe 1992 che nelle ultime sette stagioni è stato uno dei punti fermi del Sassuolo nella massima serie con un rendimento sempre importante, oltre al grande carisma e leadership che lo hanno portato a diventare il capitano dei neroverdi. Un profilo di spessore sul quale il club rosanero vuol fare affidamento, consapevole che per la categoria si tratta di un calciatore di assoluto livello, viste le sue 255 presenze in A, condite da 12 gol e 9 assist. La trattativa per portarlo in Sicilia è ben avviata, anche se la concorrenza non manca, soprattutto da parte di formazioni che l’anno prossimo giocheranno nella massima serie, come le neopromosse Parma, Como e Venezia e soprattutto il Cagliari. In B invece a spingere è la Cremonese, sconfitta dal Venezia nella finale dei play-off. Ma il nome di Ferrari viene accostato anche alla sua ex squadra, la Sampdoria, che ai play-off è stata eliminata proprio dal Palermo e che adesso conta di fare meglio e di lottare per la promozione in Serie A. A fare la differenza potrebbe essere la presenza a Palermo di Alessio Dionisi, tecnico che Ferrari ha avuto in Emilia per quasi tre stagioni.