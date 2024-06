Il rosanero Ionut Nedelcearu pronto al debutto con la Romania. Agli Europei presenti 8 ex giocatori del Palermo

Ionut Nedelcearu, unico rosanero convocato da una nazionale per gli Europei che prendono il via oggi in Germania, è pronto in vista del debutto della sua squadra, lunedì alle ore 15, contro l'Ucraina. Probabilmente il ventottenne difensore del Palermo inizierà il match dalla panchina, ma a partita in corso il tecnico Edward Iordanescu potrebbe anche farlo debuttare. La Romania fa girone E nel quale sono presenti anche Belgio e Slovacchia.

Attraverso i propri profili Instagram, il difensore del Palermo, che vanta già 27 presenze in Nazionale maggiore, mostra i muscoli e la maglia numero 5 che da lunedì indosserà in campo e, insieme ai compagni di nazionale, suona la carica.

Ionut Nedelcearu in Nazionale

Ionut Nedelcearu, dopo aver giocato in Under-17 e Under-18, il 13 novembre 2014 ha esordito con l'Under-21 rumena disputando dal primo minuto la gara amichevole contro la Serbia Under-20 vinta 1 a 0 dalla Romania. L'8 settembre 2015, poi, è stato titolare, giocando tutta la partita, valida per le qualificazioni all'europeo di categoria, vinta per 3 a 2 contro l'Armenia.